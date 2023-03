Di Luigi Longo

Ci ha colpito una polemica sterile su un’azienda che si occupa dei bambini in difficoltà oltre a gestire il servizio mensa. La cooperativa formata da professionisti che svolgono il loro mestiere con grande professionalità ed avendo soci che dedicano la loro vita con una passione fuori dal normale. Aziende del genere dovrebbero rimanere fuori dalla polemica spicciola. D’altronde sono professionisti che non hanno colore politico, ma l’esclusivo interesse delle iniziative che svolgono. Per questo motivo la politica nel suo insieme al di là dei colori politici devono fare quadrato intorno a questi professionisti del sociale. Ci auguriamo che le amministrazioni comunali facciano il loro mestiere,per dare loro, tutti gli strumenti necessari per svolgere nel migliore dei modi il loro lavoro. Polistena sempre in prima fila nel sociale deve continuare in maniera bipartasan a sostenere tale iniziativa nell’interesse della intera città.