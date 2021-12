Proprio ieri mattina una paziente è stata trasferita alla Cardiologia dell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro per impianto di pacemaker, per la mancanza di risorse umane professionalmente capaci di eseguire l’intervento.

La Cardiologia/UTIVC di Polistena in forte affanno per la carenza di personale medico ed infermieristico. Ai forti disagi per i malati affetti da malattie coronariche da trasferire nei centri di Emodinamica, per la mancanza del Servizio presso il PO di Polistena, si aggiungono le difficoltà a trattare i pazienti bisognevoli di impianto di pacemaker. Questo perché solo due operatori sono in condizioni per effettuarli, uno turnista che ha diritto ai riposi dopo aver effettuato il turno di lavoro e il dott. Amodeo che, oltre che continuamente perseguitato dal Commissario Scaffidi, con continui deferimenti al Consiglio di Disciplina (siamo al quarto) con l’obiettivo di stancarlo e di distoglierlo da questo delicato lavoro, non è in condizioni di svolgere, da solo, queste importanti prestazioni salvavita, a tutela della salute dei pazienti. Una gestione assurda e criminale che mette a rischio la salute dei malati e dei pochi medici rimasti, ormai allo stremo delle forze e senza alcuna prospettiva di cambiamento.