Incredulo e perplesso devo prendere atto che il Sindaco di Polistena, dott. Michele Tripodi, ha davvero perso il senso della misura dimostrando con il suo comportamento e con le sue dichiarazioni di essere INADEGUATO al ruolo che ricopre. E’ grave ed inaudito quanto affermato in una nota di ieri sera nella quale, davanti al crollo di una parte del soffitto interno all’edificio scolastico di via Trieste che ospita classi della primaria e dell’infanzia, il Sindaco di Polistena si preoccupa di attaccare l’opposizione che ha dato la notizia e di minimizzare quanto accaduto. Non è rassicurante per le famiglie polistenesi avere un sindaco che non senta forte il senso di responsabilità verso la comunità ed ancor di più verso i bambini ospitati dalle strutture comunali ma che, invece, vede ovunque spettri che offuscano la sua figura. Davvero sconcertante leggere quanto scrive il dott. Tripodi che riporta una notizia su un contenzioso del Comune di Polistena nel tentativo di oscurare il triste episodio che poteva avere conseguenze più gravi. Lo sconcerto deriva dal fatto che mette sullo stesso piano situazioni che non possono essere paragonate, l’integrità dei bambini che frequentano le scuole di Polistena è una priorità irrinunciabile e non può essere limitata agli annunci trionfalistici di contributi ricevuti e ancora meno da questioni legali dell’Ente. Qualche giorno fa il Sindaco si è recato proprio nel plesso interessato dal crollo per pranzare alla mensa e ci risulta che l’assessore alla Cultura della stessa Amministrazione comunale presti servizio nella struttura. Ci chiediamo se gli amministratori di Polistena sentano il peso della responsabilità che hanno nei confronti dei cittadini o se considerano il ruolo che ricoprono solo come una posizione redditizia a carico della comunità polistenese senza prendersi cura delle mille problematiche che incidono negativamente sulla vita quotidiana della nostra cittadina. Sono e siamo, come Gruppo Consiliare, davvero sconcertati dal modo inqualificabile di affrontare la questione da parte del Sindaco Michele Tripodi e ci convinciamo sempre di più che Polistena non meriti un primo cittadino che pensa solo alle proprie ambizioni personali trascurando ed ignorando i bisogni e i disagi dei cittadini.