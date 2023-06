All’esito dell’istruttoria dibattimentale il Tribunale Monocratico di Palmi ha mandato assolto per tenuità del fatto, P. G. di anni 71 di Polistena (RC) (difeso dall’Avv. Domenico Borgese) accusato del reato di evasione.

Egli era stato imputato dalla Procura della Repubblica di Palmi del delitto di evasione, perché, sottoposto alla detenzione domiciliare in forza del Decreto n. 33/2016 SIUS pronunciato dal Magistrato di Sorveglianza in data 08.01.2016, confermato con Ordinanza n. 215/2016 emessa dal Tribunale di Sorveglianza nell’ambito del proc. n. 694/2015 SIUS, essendo stato autorizzato ad allontanarsi dalla propria abitazione tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 12,00 per provvedere alle indispensabili esigenze di vita, permaneva fuori dall’abitazione oltre l’orario consentito.

All’esito del giudizio, il Tribunale Monocratico di Palmi dunque, accogliendo integralmente la tesi difensiva dell’Avv. Domenico Borgese, il quale ha dimostrato, anche attraverso il deposito di opportuna memoria difensiva, che l’imputazione era priva di fondamento, ha assolto per tenuità del fatto il sig. P. G. di anni 71.