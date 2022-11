Parole come Vittoria, Conquista, Traguardo Storico sono continuamente utilizzate dalla DISASTROSA AMMINISTRAZIONE TRIPODI a margine di comunicati che diffondono in tono trionfalistico. Invito i cittadini a guardarsi intorno e con grande onestà intellettuale a valutare e considerare lo stato comatoso della nostra cittadina. Chi ha i capelli bianchi non può che constatare che la Polistena di oggi è la bruttissima copia di quella di tanti anni fa. Se si apre il sito del Comune di Polistena si legge l’ennesimo comunicato propagandistico mentre nelle scuole della nostra cittadina crollano parti di soffitto. E’ notizia di oggi, infatti, che presso il plesso scolastico di Trieste, dove sono collocate classi di scuola primaria ed infanzia, sia venuto giù una parte del soffitto in zone dell’edificio dove gli alunni possono accedere. Anche e soprattutto queste situazioni contrastano con la falsa fotografia di “paese dei Balocchi e delle Meraviglie” diffusa ad arte dagli amministratori e dal signor sindaco, dott. Michele Tripodi. Un’Amministrazione che bada solamente agli annunci piuttosto che verificare la realtà delle strutture in cui quotidianamente portiamo ed affidiamo i nostri figli ed in cui operano docenti e personale che spesso si vedono ignorati nelle loro legittime richieste a tutela della popolazione scolastica. Questa è la triste realtà di Polistena. E’ demoralizzante constatare che strutture appena ultimate e consegnate presentano già segni che tradiscono un lavoro non eseguito a regola d’arte ed è ancora più demoralizzante prendere atto dell’immobilismo dell’Amministrazione comunale davanti a queste situazioni, amministrazione che si limita solo agli annunci propagandistici per poi infischiarsene delle reali condizioni delle strutture. I polistenesi continuano a subire l’inefficienza politica di chi farebbe meglio a darsi da fare per risolvere i mille disagi dei cittadini piuttosto che affannarsi a tentare di nascondere il fallimento amministrativo di un decennio.

Speriamo in un futuro migliore.