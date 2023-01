PISANO, “IL SINDACO TRIPODI AL CAPOLINEA”

Sono trascorsi 475 giorni dalle elezioni amministrative che hanno dato una nuova Amministrazione comunale a Polistena. 465 giorni da quando si è insediata la Giunta comunale ed il Sindaco è entrato nel pieno delle sue funzioni. Da 465 giorni il sottoscritto ricopre la carica di Consigliere comunale del Comune di Polistena, un ruolo che mi riempie di orgoglio ma anche di tanta responsabilità nei confronti dei cittadini che hanno dato fiducia a me e al nostro gruppo consiliare che mi onoro di guidare in qualità di Capogruppo oltre che all’intera lista che ha partecipato alle elezioni. In questi 465 giorni ho lavorato tantissimo insieme a Polistena Futura, mi sono speso per far conoscere alla gente di Polistena le contraddizioni dell’azione politica della maggioranza e la poca visione e lungimiranza che la stessa manifesta in ogni scelta che riguarda la comunità polistenese. Ferma opposizione ma anche forza propositiva.

22 segnalazioni su situazioni che creavano disagi ai cittadini. 36 richieste di accesso agli atti per conoscere le situazioni prima di intervenire politicamente. 79 interrogazioni su situazioni poco chiare che riguardavano l’attività amministrativa. 57 mozioni in cui si proponevano soluzioni e scelte che rappresentano una visione differente di Polistena e del suo futuro. 135 comunicati stampa per far conoscere il nostro pensiero, la nostra visione e la nostra azione politica ai cittadini. 439 interventi personali su questioni che riguardano la comunità di Polistena. 12 consigli comunali di cui 6 richiesti dal Gruppo Consiliare Polistena Futura, in cui sono stato sempre presente eccetto nella seduta del 7.2.2022 perché costretto a casa in quanto positivo al covid, assente quindi nonostante avessi fatto richiesta di collegamento da casa rifiutata dal Presidente del Consiglio comunale.

Per me sono numeri che rappresentano la passione, l’impegno, la responsabilità, il rispetto di quanti ci hanno dato fiducia con il loro voto.

Per il signor Sindaco, dott. Michele Tripodi, sono invece numeri che rappresentano ATTI PERSECUTORI, per il signor Sindaco, dott. Michele Tripodi, sono invece numeri che rappresentano COMPORTAMENTI MOLESTI e per questo motivo il signor Sindaco, dott. Michele Tripodi, mi ha querelato per STALKING (art. 612 bis c.p.).

Abbiamo sempre pensato che avesse una visione distorta delle regole democratiche e lo abbiamo constatato sin dall’inizio del nostro mandato facendo i conti con l’ostruzionismo nell’applicazione delle più basilari regole democratiche, considerare, però, l’attività politica di chi la pensa diversamente come ATTI PERSECUTORI e COMPORTAMENTI MOLESTI è davvero emblematico di una situazione di difficoltà e di nervosismo oltre che di una totale mancanza di cultura democratica e pluralista.

Francamente non me lo aspettavo da chi dispensa sempre lezioni di “politica” e da chi ha scritto in un post che per stargli dietro dovevamo fare il pieno di carburante.

A quanto pare il signor Sindaco, dott. Michele Tripodi, è passato in riserva ed è giunto al CAPOLINEA.

Io, invece, andrò avanti.

Ho un impegno con i cittadini di Polistena da onorare……FINO IN FONDO!