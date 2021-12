Pirro Felice D’Agostino proviene dal commissariato della polizia di Stato di Gioia Tauro, in servizio dal 1983, arriva a Gioia Tauro nel 1994 e come responsabile della Sezione Investigativa di quel Commissariato, effettuato le indagini e le attività che portavano

alla cattura di numerosi latitanti. Ha condotto decine operazioni di polizia giudiziaria (tra le più importanti DEUS, BLACK&WHITE, FAR WEST, CENT’ANNI DI STORIA, DIRTY BREAD ecc..), in ultimo l’operazione JOY’S SEASIDE. Il commissario D’agostino è uno dei segugi della polizia, più operativi con risultati importanti. D’agostino prende il posto del dott. Gagliano, trasferito alla sezione narcotici della squadra mobile della Questura di Reggio Calabria

Al neo dirigente della polizia, taurianovese doc, gli auguri della redazione di Approdo Calabria