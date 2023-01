Alle 4,30 circa di oggi un autoveicolo condotto da un ventiquattrenne reggino ha travolto un ciclomotore condotto da un sedicenne che trasportava passeggero di pari età. Il conducente dell’autovettura, anziché fermarsi, si dava a precipitosa fuga non prestando soccorso ai due malcapitati. Il sinistro si è verificato in località Catona. La Polizia Locale intervenuta nell’immediatezza, grazie alle testimonianze delle parti offese e ad immediati approfondimenti investigativi, corroborati da immagini dell’impianto di videosorveglianza comunale, dopo poche ore individuavano il conducente che veniva condotto al comando per gli atti conseguenti. Nella fattispecie venivano immediatamente contestate le sanzioni amministrative connesse alle condotta di guida e ritirata la patente di guida. L’indagato è stato denunciato per omissione di soccorso e fuga dopo incidente, oltre che per lesioni. Fortunatamente i due sedicenni hanno riportato solo lievi ferite ed escoriazioni. Entrambi indossavano il casco.