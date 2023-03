I ”Campionati Internazionali di Giochi Matematici” sono una gara organizzata dall’Università “Bocconi” di Milano, consiste in competizioni matematiche che comportano capacità di ragionamento e tanta voglia di giocare e di confrontarsi con se stessi e con gli altri.È articolata in quattro fasi durante le quali i concorrenti devono risolvere una serie di quesiti in un determinato tempo. Sono accreditati dal MIUR come iniziativa partecipante al Programma di Valorizzazione delle Eccellenze.

La Scuola Secondaria di Primo Grado N. Contestabile di Taurianova, annualmente presente alla competizione, dopo lo stop causato dall’emergenza sanitaria, ha aderito partecipando online il 4 marzo ai quarti di finale e in presenza a Reggio Calabria il 18 marzo per le Semifinali. La Finale nazionale si svolgerà a Milano il 13 maggio e vi partecipera’ un gruppo di alunni della scuola, ragazzi di prima, seconda e terza media, che hanno gareggiato insieme a tanti altri riuscendo a qualificarsi: Alessi Salvatore, D’Agostino Vincenzo, Ferraro Andrea, Demarte Francesco e Di Giorgio Francesco per la categoria C1, Ferraro Giulia per la categoria C2.

Grande soddisfazione per le famiglie, per la Dirigente, dott. ssa Emanuela Cannistrà, per i docenti referenti del progetto, Francesca Licastro, Antonino Masso e M. Francesca Marafioti, per la vice preside, prof.ssa Stefania Sorace, che in un clima di piena collaborazione hanno accompagnato gli alunni, protagonisti assoluti, in questo straordinario viaggio.

Forza, ragazzi: Milano vi aspetta!