“Parole in rima con crepe sparse” di Giovanni Cardona e Sergio Gerace rappresenta un viaggio letterario in cui poesia e prosa si intrecciano affrontando una varietà di tematiche che, pur non essendo necessariamente connesse, si rivelano legate da un sottile filo conduttore: la riflessione sul mondo che ci circonda, specchiata attraverso le parole dei due autori.

Il lettore più attento sarà in grado di riconoscere non solo le piccole e grandi storie di uomini e donne, ma anche quelle di maschere e metaforici pugnali, metafore di conflitti e passioni che caratterizzano l’esperienza umana. In questo modo, chiunque si avventuri tra le pagine di questo libro potrà, in alcuni passaggi, rispecchiarsi e trovare un pezzo di sé.

“Parole in rima con crepe sparse” è un’opera in cui il senso della vita danza con grazia nella musicalità delle rime e nella linearità della prosa, offrendo al lettore uno spazio di riflessione e introspezione dove la bellezza della parola incontra la complessità dell’esistenza. Come specificato nella introduzione dall’editore “Le poesie di Cardona e Gerace sono come finestre su un paesaggio interiore vasto e variegato. Con uno sguardo attento e una penna sensibile, gli autori catturano le sfumature delle emozioni e delle esperienze umane, offrendo immagini evocative che ci spingono a guardare oltre l’apparenza. Le “crepe sparse” rappresentano le imperfezioni e le rotture che, lungi dall’essere difetti, diventano spazi di rivelazione e crescita.

Ogni poesia è un invito a esplorare il proprio mondo interiore e a trovare significato nelle fratture della nostra realtà. Cardona e Gerace ci mostrano che, proprio nelle crepe e nelle imperfezioni, possiamo scoprire una bellezza autentica e inaspettata. La loro scrittura è una celebrazione della poesia come arte che non solo riflette, ma trasforma e guarisce.

In queste pagine, ogni parola è scelta con cura, ogni verso è un atto di creatività e introspezione. Leggere “Parole in Rima con Crepe Sparse” è un’esperienza che arricchisce e ispira, invitando il lettore a contemplare la vita con nuovi occhi e a riconoscere la poesia nelle pieghe più sottili della nostra esistenza. Concludiamo questa prefazione con la certezza che le parole di Cardona e Gerace non solo illumineranno i vostri cuori, ma vi accompagneranno anche in un viaggio di scoperta e meraviglia.

Ci auguriamo che, leggendo queste pagine, possiate trovare lo stesso incanto e la stessa verità che i due autori hanno saputo infondere in ogni parola e in ogni rima.” Il volume è reperibile sul sito Amazon.