PALMI – Si è svolta presso la biblioteca “Pietro Milone”, sede della Pro Loco di Palmi, una sobria e alquanto interessante cerimonia di premiazione in vista della festa della Varia che si celebrerà a Palmi l’ultima domenica di agosto 2023. Il presidente della Pro Loco di Palmi, Rocco Deodato, insieme al direttivo, a nome delle Pro Loco Unpli della provincia di Reggio Calabria e su delega del presidente regionale delle Pro Loco Unpli Calabria, Filippo Capellupo ha insignito di un attestato di merito la responsabile provinciale Lady Chef della Federazione Italiana Cuochi della provincia di Reggio Calabria Paola Puleio, medaglia di bronzo ai campionati di cucina italiana per la sezione Street Food, che si sono svolti a Rimini il 21 febbraio 2023, con una creazione denominata “panino Mediterraneo”. L’originale e inedita ricetta, elaborata insieme ad altre due Lady Chef della nostra Regione, ha riscosso un grande successo nella giuria nazionale, che ne ha esaltato le particolarità, le caratteristiche di genuinità e originalità. Le Pro Loco di Calabria hanno voluto invitare la Lady Chef Paola Puleio, insieme al suo team, a presentare la creazione alle giornate Eco Days organizzate dall’Unpli nazionale e dall’Unpli Calabria che si svolgeranno in Sila dal 9 all’11 giugno 2023. La Pro Loco di Palmi, ha inoltre proposto alla Federazione Italiana Cuochi l’organizzazione di una degustazione del premiato “panino Mediterraneo” durante il periodo della Varia 2023, per esaltare un’eccellenza tutta palmese che merita, per l’alto valore culinario, di essere conosciuta oltre i confini cittadini. Durante la cerimonia di premiazione, le Pro Loco hanno voluto dare attenzione alla Varia di Palmi, primo patrimonio immateriale riconosciuto dall’UNESCO della Regione Calabria già dal 2013. Hanno pertanto consegnato un attestato di riconoscimento alle figure più importanti della festa dell’ultima edizione: l’Animella Maria Pia Caminiti e il Padreterno Francesco Fraccalvieri, riconoscendo ai protagonisti della festa, inserita nella Rete delle grandi macchine a spalla italiane, la capacità di aver saputo interpretare gli autentici valori della traduzione palmese e calabrese, rappresentando con orgoglio il patrimonio immateriale della festa. In chiusura, il presidente della Pro Loco di Palmi, che rappresenta in questo momento le Pro Loco Unpli della Provincia di Reggio Calabria, ha dato appuntamento alle giornate organizzate in Sila a giugno prossimo, dove, oltre a promuovere la festa della Varia e il territorio dell’area della Città Metropolitana di Reggio Calabria, presenterà la candidatura a sagra di qualità Unpli delle eccellenze della provincia quali il Gran galà del pesce spada di Bagnara Calabra, la sagra dello Stocco di Mammola e la Sagra del pezzo duro (gelato tipico artigianale) di Gioiosa Ionica.