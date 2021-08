Palmi è in lutto per l’improvvisa morte di Letizia Guglielmo per aneurisma cerebrale. I problemi per la 26enne sono iniziati circa 10 giorni fa a causa di un malore. Successivamente è stata trasportato all’ospedale di Catanzaro dove è stata operata, poi nella serata di ieri il peggioramento delle condizioni di salute sino alla morte. La ragazza era molto apprezzata in città ed aveva una forte passione per la pallavolo e la fotografia.

Ai familiari le condoglianze e la vicinanza del direttore e della redazione di Approdo Calabria