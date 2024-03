La Polizia Locale di Palmi coordinata dal Maggiore Francesco Managò, con il

supporto dell’Ufficio Tecnico comunale, dagli inizi dell’anno ha avviato una capillare

attività di controllo del territorio e, in particolare, delle zone costiere e del litorale, al

fine di contrastare la cementificazione selvaggia e l’abusivismo edilizio che, oltre a

deturpare le bellezze naturali della nostra costa, va ad incidere negativamente

sull’assetto urbanistico del territorio. Al fine monitorare tutte le aree, comprese quelle

più interne e meno visibili all’occhio umano, la U.O. di Polizia Giudiziaria e

Ambientale della Polizia Locale, diretta dal Capitano Chiara Agostino, ha utilizzato

la tecnologia della quale si è dotata il Comando impiegando i droni di ultima

generazione che hanno consentito la ripresa aerea delle aree costiere e la

sovrapposizione delle riprese alle mappe catastali, facendo emergere le edificazioni

sorte negli ultimi anni e quelle in corso d’esecuzione. Dopo aver localizzato gli

immobili sono scattati i controlli sul posto. L’attività d’indagine ha consentito, ad

oggi, di porre sotto sequestro preventivo 9 (nove) fabbricati abusivi nelle zone di

Scinà e Ciambra, denunciando alla Procura della Repubblica diretta dal Procuratore

Emanuele Crescenti, ben 33 (trentatre) persone che dovranno rispondere di gravi

reati urbanistici e ambientali quali la lottizzazione abusiva, l’edificazione in aree di

interesse archeologico e a rischio sismico, in qualche caso violazione di sigilli. Un

bilancio che è destinato a salire in quando la capillare attività continuerà con la

mappatura di tutto il territorio. Oltre agli aspetti giudiziari la Polizia locale ha inviato

il rapporto all’Amministrazione comunale e alle autorità amministrative ai fini

dell’acquisizione degli immobili al patrimonio pubblico finalizzata alla demolizione

degli abusi.

