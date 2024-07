Ogni mattina un uomo si sveglia e dopo aver preso un caffè va in chiesa a pregare il Signore di dargli la forza di poter fare qualcosa per il prossimo. E’ questa la quotidianità di Demetrio Crucitti, un cittadino palmese conosciuto per il suo successo imprenditoriale, ma soprattutto per la sua disponibilità e dedizione a prodigarsi verso i più deboli e bisognosi. Questo impegno costante preso con Dio per aiutare il prossimo, nasce proprio dalla sua devozione al Signore. Secondo lo stesso Crucitti, venendo egli stesso miracolato dalla grazia di Dio, il Signore lo avrebbe predestinato ad aiutare il prossimo donandogli la forza e le risorse per farlo. Conoscendo l’altruismo di Demetrio Crucitti, sono molte le persone che giornalmente lo contattano per ricevere diversi tipi di aiuto. Alcuni per fare la spesa, altri per pagare delle bollette ormai sempre più esorbitanti , altri ancora chiedono un aiuto per trovare qualche medico o struttura per curarsi e così via. Anche le istituzioni religiose bussano spesso alla sua porta per avere ulteriore manforte nell’assistere i più deboli. Lui è sempre li, felice di vedere qualcuno entrare nel suo ufficio , rammaricato nell’ascoltare i problemi della gente, ma poi entusiasta e gratificato quando riesce a donare un briciolo di speranza o uno spiraglio di luce.

Purtroppo negli ultimi anni sono sempre più numerose le persone che gridano invano aiuto per far fronte ai vari bisogni, ma le Istituzioni predisposte non sempre dispongono delle risorse per poter assistere tutti e a volte sono anche limitate da tanti cavilli burocratici che ne limitano la possibilità di azione.

Avendo constatato la situazione disagiata che colpisce sempre più persone, l’imprenditore Bruno Rocco Crucitti, grazie all’esempio ricevuto dalla famiglia, insieme ai suoi fratelli e sorelle ha pensato di costituire una Fondazione benefica ed intitolarla proprio al padre “Demetrio Crucitti”.

La Fondazione si prefigge l’obiettivo di continuare formalmente l’operato del Sig. Demetrio Crucitti, occupandosi di assistere le persone e famiglie che versano in gravi difficoltà socioeconomiche, cercando modi o risorse per garantire aiuto a chi soffre per problemi di qualsiasi genere. Dalla mancanza di un pezzo di pane per mangiare, ad un sussidio per far fronte a qualche spesa di prima necessità ecc.. ma anche per continuare ad aiutare gli altri enti, associazioni e istituzioni caritatevoli che già fanno tanto per il prossimo e che con un altro aiuto potrebbero fare ancora di più. Tutti obiettivi che Demetrio Crucitti si pone nella sua vita quotidiana.