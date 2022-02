Nelle scorse settimane abbiamo lavorato, in collaborazione con associazioni e singoli cittadini, alla realizzazione di un programma elettorale solido, in grado di assicurare a Palmi un futuro di sviluppo. Nessun programma è realizzabile senza la credibilità di chi dovrà metterlo in atto. Per questo il nostro candidato a sindaco è Pino Ippolito Armino che ha mostrato negli anni di saper interpretare al meglio i bisogni della città. Alle pubbliche denunce sui gravi fatti che hanno caratterizzato l’Amministrazione Barone ha fatto seguito la sua attività in Consiglio comunale con continuità e senza mai venir meno al mandato ricevuto. Dai banchi dell’opposizione ha, tra le altre cose, guidato la battaglia contro la realizzazione della discarica di Melicuccà, fatto approvare la proposta per una “cabina di regia” sui lavori per il Nuovo Ospedale, denunciato lo sversamento di acque reflue in mare. Siamo certi che i cittadini sapranno apprezzare tanta correttezza e tanto impegno.