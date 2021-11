I 33 lavoratori della società Locride Ambiente Spa che prestano la loro attività lavorativa nel cantiere di Palmi (RC) come addetti alla raccolta di rifiuti, spazzamento e servizi affini, facendo seguito alla riunione avuta oggi alla presenza dei sindacalisti Valerio Romano e Patrizia Giannotta della Filcams/FP Cgil di Gioia Tauro, al fine scongiurare una nuova crisi dei rifiuti nel comune di Palmi a ridosso delle festività natalizie ed evitare il ripresentarsi di cumuli di rifiuti davanti le porte dei cittadini, ed al fine di supportare l’azienda e fornirgli il tempo e le risorse necessarie per riprendere la normale attività, gli stessi hanno scelto di autotassarsi con un contributo individuale di € 50,00 cadauno, nonostante ad oggi ci sia un ritardo nei pagamenti degli stipendi di tre mensilità.

Ci auguriamo che il nostro gesto di solidarietà verso la città e la società sia apprezzato.

Auspichiamo che tale gesto possa essere emulato da ulteriori forze politiche e associazionistiche della Città di Palmi per garantire ulteriori fondi necessari al mantenimento dei servizi essenziali in questa fase emergenziale.

Ci auguriamo inoltre che la società Locride Ambiente Spa possa risolvere nel breve tempo le criticità legate al Durc e alla liquidità economica per consentire all’unica società mista pubblico/privata ad oggi rimasta in forza sul territorio di riprendere a regime la normale attività lavorativa.

Palmi 27/11/2021

I lavoratori:

AMBROSIO PASQUALE

ARDUCA FRANCESCO

BIAMONTE FORTUNATO

CAMBARERI FRANCESCO

CHIAPPALONE LUIGI

CHIAPPALONE MANUEL

CHIAPPALONE SALVATORE

COSTA ANTONIO

CREA MARCO

D’URSO DOMENICO

ESSAIF ABDELOUHAB

FALLETI ROCCO

FILIPPONE ANTONINO

FOSSARI DOMENICO

GARIPOLI ALBERTO

LAZZOPPINA ANTONIO

MERCURI BARTOLOMEO

MINNITI ROCCO

MONGIOJ ANDREA

OLIVERIO ANTONIO

PANUCCIO CARMINE

PARDEO NATALINO

PELLICCIA SAVERIO

ROMEO CARMELO

RUFFO FRANCESCO

SANDRU NECULAI

SCARCELLA ANTONIO

SCICCHITANO VINCENZO

SICLARI ABRAMO

STOEAN GHEORGHE

TROPEANO VINCENZO

VARONE GIACOMO

VIOLI ALFONSO