Non c’è pace per la sanità nella Piana, la cronica carenza di personale sanitario sta mettendo in ginocchio l’intero apparato ospedaliero dell’Asp di Reggio Calabria nella Piana di Gioia Tauro. Come scrive il sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio in un post social, “La notizia era nell’aria. Il Punto di Primo Intervento di Palmi, così come quelli di Scilla e di Oppido Mamertina, chiude dall’11 al 26 luglio per colmare la carenza di personale registrata all’Ospedale di Polistena”.

Continua il primo cittadino di Palmi, “Prendo atto con rabbia, ma senza rassegnazione, del provvedimento e garantisco massima attenzione sul tema, perché, come ha detto qualcuno, “in Italia non c’è nulla di più definitivo del provvisorio”. Nei prossimi giorni, con gli altri Sindaci del territorio, incontreremo la Commissaria dell’ASP Dott.ssa Lucia Di Furia, sul cui impegno non ho dubbi. Tuttavia, anche il manager più preparato ha bisogno di essere dotata degli strumenti per poter agire”.

E come molte volte noi stessi, come Approdo Calabria abbiamo denunciato, così pure Ranuccio scrive, “La situazione della sanità nella Piana (dai Punti di Primo Intevento, alla diagnostica, dal Pronto Soccorso di Gioia Tauro ai reparti di Polistena) è tragica e non lo scopriamo di certo oggi. Cosa aspetta la Regione ad assumere il personale necessario e riaprire le strutture chiuse? Come si può consentire questo stato di cose?”

È una situazione insostenibile che provoca non solo disagi ma anche seri danni alla salute dei cittadini bisognosi. Conclude il sindaco di Palmi con una provocazione contro la maggioranza del governo regionale, “Evidentemente alla Cittadella regionale ci si ricorda della Piana solo quando occorre creare una discarica o raddoppiare l’inceneritore. Tutto ciò é semplicemente vergognoso e chi non si ribella, o rimane in silenzio, è complice”.

A questo punto un risveglio delle coscienze dovrebbe essere un punto chiaro, fermo e fondamentale per ridurre o quantomeno cercare di porre rimedio in un momento come quello attuale, dove la carenza atavica del personale si sta scontrando fortemente con le esigenze primarie della salute dei cittadini. E senza trascurare pure che l’emergenza Covid nei fatti non è mai terminata, con i contagi che salgono insieme ai ricoveri, con una quotidianità esponenziale.

(GiLar)