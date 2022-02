La recente sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo di Reggio Calabria sul ricorso proposto dall’azienda Locride Ambiente contro il Comune di Palmi evidenzia l’improvvisazione della attuale amministrazione.

Veniamo da 5 anni di disservizi nella raccolta dei rifiuti.

Penso, ad esempio, alle condizioni di degrado cui spesso abbiamo dovuto assistere sul Sant’Elia, alla Tonnara di Palmi e in tante altre zone della Città.

Ciononostante, invece di intervenire con gli strumenti di tutela apprestati dal nostro ordinamento, si è deciso di proseguire nel rapporto contrattuale.

Alla sua scadenza, addirittura, stando alle rivendicazioni della Locride Ambiente, tra ritardi ed errori, si sono succedute nel tempo una serie di proroghe tecniche.

Un servizio prorogato per ben due anni che complessivamente ha funzionato a singhiozzo e che ha finito per gravare oltremodo sulle spalle dei cittadini.

Proroghe oggi sanzionate dalla giustizia amministrativa.

Ma oltre il danno la beffa.

La tassa sulla raccolta dei rifiuti è stata aumentata dall’amministrazione attuale in maniera ingiustificabile, non essendo per nulla rapportata alla qualità del servizio che i cittadini hanno ricevuto e continuano a ricevere.

Le ricadute temo saranno disastrose, perché aumenti così sconsiderati, in un momento di grave sofferenza socio-economica, rischiano di aggravare ulteriormente il già alto livello di evasione che nella nostra Città rappresenta un’altra emergenza da contrastare, ma con strategia ed efficacia e non con azioni sconsiderate sul piano amministrativo come quelle cui abbiamo assistito in questi cinque anni.

Dott. Giovanni Barone