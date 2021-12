A Palmi sono stati annullati il concerto delle Vibrazioni previsto per domani e il Capodanno in Piazza. Di seguito il comunicato del Comune:

“Purtroppo, a seguito di recenti e nuove indicazioni pervenuteci dagli enti preposti alla tutela dell’ordine pubblico e della salute, anche alla luce delle imminenti ulteriori restrizioni che il governo andrà ad emanare, siamo costretti nostro malgrado ad annullare gli eventi in programma.

Nonostante avessimo predisposto tutte le misure di sicurezza richieste per garantire gli spettacoli nel rispetto delle norme anti Covid, purtroppo dobbiamo attenerci alle disposizioni e quindi annullare quanto già meticolosamente organizzato.

Contiamo di fare il concerto in futuro, godendo comunque di questo periodo natalizio con le tante altre iniziative ed attrazioni già in corso”.

Commento del sindaco Giuseppe Ranuccio “Ce l’abbiamo messa tutta, ma purtroppo non è stato possibile.

Siamo stati costretti ad annullare due eventi organizzati con tanta passione e sacrifici per far vivere la nostra città. È andata così, ma sono sicuro ci rifaremo! Palmi non sarà mai un dormitorio, continuerà a crescere”