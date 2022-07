Palermo, ultimi ritocchi per giunta Lagalla. Annuncio nelle prossime ore

PALERMO (ITALPRESS) – Oggi potrebbe essere il giorno della nuova Giunta comunale di Palermo. Secondo quanto apprende l’Italpress, l’esecutivo di Roberto Lagalla sarebbe ormai in fase di definizione e mancherebbero gli ultimi ritocchi. A 36 giorni dall’elezione del nuovo sindaco e del nuovo consiglio comunale, le prossime ore potrebbero essere, dunque, cruciali per la definizione della squadra di governo che guiderà la città per i prossimi cinque anni. Designazione che arriverebbe così nel giorno del trentesimo anniversario della Strage di via D’Amelio in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta. Una scelta non casuale, un segnale di legalità che Lagalla vorrebbe mandare alla città e ai cittadini palermitani.

