Palermo, inaugurato pontile di Mondello e accesa la nuova illuminazione

PALERMO (ITALPRESS) – E’ in funzione, da stasera, il nuovo impianto di illuminazione del pontile di Mondello. Luci e paline led, a basso consumo e con elevate performance.

La nuova illuminazione, realizzata dalla Regione Sicilia nell’ambito dei lavori per la riqualificazione del pontile, è stata accesa stasera, contestualmente all’inaugurazione delle opere da parte della Regione. Presenti al taglio del nastro il presidente della Regione Renato Schifani, il sindaco Roberto Lagalla, gli assessori regionali alle Infrastrutture Alessandro Aricò e alle Attività produttive Edy Tamajo, il presidente di AMG Energia, Francesco Scoma.

La nuova illuminazione è stata realizzata dalla Regione Sicilia nell’ambito di un progetto complessivo per la “manutenzione straordinaria e la riqualificazione del pontile” di Mondello. L’impianto è stato consegnato dalla Regione al Comune e dagli uffici comunali ad AMG Energia per la sua attivazione in sostituzione di quello vecchio e le attività di manutenzione. E’ formato da trentotto luci segnapasso e da due cornici led, oltre che da sei paline equipaggiate con lampade led.

“Ringraziamo la Regione Siciliana per questi lavori e per il nuovo impianto di illuminazione che sarà gestito da AMG Energia – afferma il sindaco di Palermo Roberto Lagalla -. L’illuminazione è un elemento decisivo, che determina il nuovo volto di un’area, attribuendole valore, ed è importante, in un’ottica di sostenibilità, che siano stati utilizzati dispositivi di nuova generazione, dai bassi consumi ma con ottimi standard di servizio”. “AMG Energia si conferma azienda operativa del Comune, pronta a supportarne le attività e ad ampliare la sua sfera di azione”, sottolinea il presidente di AMG Energia, Francesco Scoma.

– foto: ufficio stampa Comune di Palermo

