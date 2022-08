Chiude i battenti anche quest’anno la kermesse “Oppido Cultura e Musica” ormai giunta alla sua VIII Edizione.

Organizzato dal Kiwanis International club Palmi – Piana di Gioia Tauro, nell’incantevole cornice di Piazza Duomo, a Oppido Mamertina, è stato premiato un variegato palmarès di artisti calabresi, taluni ormai riconosciuti anche nel panorama nazionale, nelle rispettive specialità.

Ecco i nomi dei premiati:

Teatro Danza Olimpia – Le Krotoniadi (Crotone), vincitore del Premio “Le Muse” per la Danza;

Stefania Di Biase (San Sisto dei Valdesi, CS), vincitrice del Premio “Le Muse” per la Scrittura;

Francesca Vena (Cosenza),vincitrice del Premio “Le Muse” per la Pittura;

Coro Polifonico “Maria SS. Annunziata” (Oppido Mamertina, RC), vincitore del Premio “Le Muse” per il Canto;

Cristian Calabretta (Roma), vincitore del Premio “Le Muse” per il Cinema – Docufilm;

Emiliano Chillico (Oppido Mamertina, RC), vincitore del Premio “Le Muse” per il Cinema – Cortometraggio;

Cristina Fida (San Giorgio Morgeto, RC), vincitrice del Premio “Le Muse” per la Fotografia;

Don Giuseppe Papalia (Oppido Mamertina, RC), vincitore del Premio “Le Muse” per la Storia;

Cosimo Allera (Gioia Tauro, RC), vincitore del Premio “Le Muse” per la scultura;

Nicole Sorace (Polistena, RC), vincitrice del Premio “Sirenetta” per il Cinema;

Silvia Ferraro (Palmi, RC), vincitrice del Premio “Sirenetta” per il Canto;

Rocco Filippone (Palmi, RC), vincitore del Premio “Peter Pan” per il Cinema;

Nicolò Filippone (Palmi, RC), vincitore del Premio “Peter Pan” per il Cinema;

Bruno Demasi (Oppido Mamertina, RC), vincitore del Premio “Kronos”.

La premiazione degli artisti, nell’evento che ha registrato la sapiente conduzione di Emmanuele Saccà e Domiziana Pezzani, è stata preceduta da una loro esibizione e/o da una presentazione personale, dando vita ad un’atmosfera magica e ricca di emozioni che difficilmente Oppido dimenticherà…