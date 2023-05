Credo sia GIUSTO,al fine di evitare confusioni a tutto vantaggio dei privati,rileggere i numeri che distinguono la RADIOLOGIA di Polistena.

Nell’ultimo anno di riferimento sono stati effettuati 38 mila prestazioni,di cui 12 mila TAC,2.500Risonanze Magnetiche e 23 mila Rx.

I dati ufficiali parlano di un netto miglioramento per quanto riguarda l’anno in corso,grazie alla formidabile disponibilità di tutti i lavoratori del reparto.

E’giusto,quindi ribadire,che proprio la forza dei numeri dice che non si è’ MAI registrata alcuna interruzione di prestazione verso gli esterni,di nessun servizio

Difendere e potenziare quanto funziona,e’dovere di tutti noi,senza alcuna polemica

Dobbiamo avere la forza ed il coraggio di vincere i luoghi comuni,di pensare che tutto è

uno sfascio, che quanto si registra in questa terra rasenta la negatività.

Ci sono validi professionisti in un presidio di frontiera come Polistena,che offrono servizi di qualità con il “sorriso”.

Hanno bisogno del nostro sostegno e del nostro calore,non della collaudata politica del “pelo nell’uovo”.

Michele GALIMI dirigente PD piana di Gioia Tauro