Di TESTA o di PANCIA

Comunicato in merito all’intervento del Professor PROFITI, dottoressa BERARDI e dottor ZUCCARELLI

All’indomani dell’incontro svoltosi nell’aula consiliare del Comune di POLISTENA con i vertici della sanità calabrese e reggina su nostra richiesta, ed in presenza dei sindaci del territorio, riteniamo di dover RESPONSABILMENTE ragionare di TESTA.



Ringraziamo il presidente OCCHIUTO per l’immediato riscontro alla nostra richiesta: il prof. GIUSEPPE PROFITI delegato del Presidente per la sanità calabrese, la dottoressa MADDALENA BERARDI direttore amministrativo ASP Reggio Calabria, il dottor GIUSEPPE ZUCCARELLI direttore sanitario del presidio ospedaliero di POLISTENA, nominato proprio ieri, hanno risposto alle domande dei SINDACI del TERRITORIO e ai membri del Comitato. Ringraziamo DON PINO DEMASI, ieri assente per il 50° del nostro vescovo, il quale ha mandato il suo saluto.

Accogliamo con soddisfazione quanto detto e ribadito dal prof. PROFITI, e cioè che l’ospedale di POLISTENA è considerato un ospedale SPOKE e tale rimarrà: fra le strategie messe in atto per tamponare in vista della definizione enuncia la rotazione dei medici per garantire i turni del pronto soccorso, il fatto che la cardiologia rimarrà aperta, anche questa con degli accorgimenti vari, turni e nuovo personale aggiuntivo. La stessa cosa vale per RIANIMAZIONE: pur facendo i salti mortali, già dalla prossima settimana dovrebbe funzionare. La stessa dottoressa FRANCESCA LIOTTA lo ha confermato, e a lei si unisce l’accorato appello del nuovo direttore sanitario: OGNUNO faccia il suo e TUTTI insieme possiamo fare quanto meno il necessario per affrontare questa EMERGENZA. Un altro importante elemento è il suggerimento venuto dal prof. Profiti di fare in modo che questo Ospedale abbia una EMODINANICA in modo da non dover dipendere da altri Ospedali per situazioni di emergenza.

Ed infine la meticolosità con la quale la dottoressa BERARDI ha spiegato che sono state avviate tutte le procedure necessarie per avviare i concorsi per il reperimento del personale necessario, e che verranno segnalate le “malattie” spesso legate agli ordini di servizio. Anche qui NOI chiediamo al personale tutto dell’ospedale di dare il massimo e di accogliere il grido di dolore che giunge dai cittadini. Come Comitato diamo al direttore Zuccarelli la nostra piena disponibilità e collaborazione.

Tuttavia, nell’accogliere con soddisfazione quanto sopra, corre a noi COMITATO l’obbligo di non abbassare la guardia: è vero che ci riteniamo moderatamente soddisfatti, ma dobbiamo dire CHIARAMENTE che speravamo in qualche certezza in più! Capiamo l’aspetto burocratico, ma insistiamo nel ribadire al presidente OCCHIUTO che ieri avrebbe dovuto essere seduto a fianco delle persone competenti che ha mandato: gli strumenti di cui hanno bisogno per affrontare questa emergenza glieli deve fornire lei PRESIDENTE! I “post” che pubblica sui social, dovrebbero diventare incontri in cui parla di sanità direttamente alla gente di questo territorio dando così quel segnale da tanto tempo invocato. PRESIDENTE questa è una bomba sociale, dobbiamo disinnescarla.

NOI CI SIAMO!

Il Comitato

