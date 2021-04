Ospedale Polistena, chi ha paura del cardiologo Enzo Amodeo? Guarda il VIDEO L'Asp revoca la delibera che concedeva altri quattro anni al noto professionista reggino: la motivazione? Non aver detto di essere stato rinviato a giudizio e non aver pagato una multa di 200 euro! Facendo orecchie da mercante, sapendo molto bene che la Corte d'Appello e Cassazione lo avevano assolto perché il fatto non sussiste