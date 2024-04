Da tempo avevamo capito dove si voleva arrivare, i Segnali erano evidenti, il calo di attenzione per la sanità del territorio e specificatamente per l’unico OSPEDALE del vasto territorio della PIANA, l’OSPEDALE SPOKE DI POLISTENA si è materializzato nel DECRETO DI RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA, DOVE NON C’E’ TRACCIA DELL’OSPEDALE DI POLISTENA, ANZI IL “DISEGNO” NE PREVEDE ADDIRITTURA LA CANCELLAZIONE. La cosa è di una gravità INAUDITA, è veramente VERGOGNOSO quello che è stato messo in atto, una commedia con protagonista il presidente ROBERTO OCCHIUTO, con la collaborazione della dottoressa LUCIA Di FURIA, da lui nominata, con vittime predestinate i CITTADINI del TERRITORIO, verso i quali va il nostro invito a non MOLLARE, a vendere cara la pelle.

Il futuro prossimo ci vedrà protagonisti di azioni ECLATANTI che a stretto giro comunicheremo, Intanto questo è il testo del messaggio di oggi che a nostra firma e per conto di dei cittadini della PIANA abbiamo mandato al Presidente attraverso i social:

OCCHIUTO un PRESIDENTE che rimarrà nella storia, piste di PATTINAGGIO a Milano, diretta nazionale per il CAPODANNO e colpo di grazia alla SANITÀ CALABRESE. Si vergogni presidente, fra SANITÁ ed AUTONOMIA ha venduto la Calabria e i CALABRESI. Nel mentre tutto si compie noi non troviamo di meglio che SCANNARCI fra di noi mentre ci portano al MACELLO. Coraggio e cerchiamo di vendere cara la pelle, RIBELLIAMOCI!!!

IL COMITATO