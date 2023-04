Premesso che prendiamo atto del risultato del referendum per l’approvazione del contratto integrativo

stipulato da Medcenter Container Terminal e sindacati riconosciuti, all’interno del porto di Gioia tauro, da

una prima analisi dei dati emergono dei rilievi che vanno sottolineati:

– risulta evidente che data la vastità della platea elettorale, i cinque sindacati promotori (nel complesso)

non rappresentano la maggioranza del personale di piazzale; appare chiaro che la vera differenza nel

risultato viene dal voto (legittimo) del personale non piazzalista.

Voto abbastanza scontato, dal momento che il peso di ogni premialità viene scaricato esclusivamente sui

lavoratori di piazzale.

– sullo stesso tema, l’accordo per come è stipulato, relega il personale d’ufficio ad un ruolo passivo: ogni

beneficio dipende solo da altre categorie di operai, come se non avesse alcuna influenza sul ciclo produttivo

(influenza che noi riconosciamo invece essere fondamentale).