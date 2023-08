Privatizzazione dei porti? No, Grazie.

È un NO secco e determinato quello che come sindacato “OR.S.A. Porti” intendiamo recapitare al

Ministro Tajani.

I porti rappresentano un asset strategico per la nostra economia e danno lavoro a migliaia di persone

sia direttamente che tramite indotto, visti i vari servizi. Privatizzare i porti vorrebbe dire concedere

ancora più potere alle grandi imprese private sui beni pubblici che, in base alle loro esigenze e

preferenze commerciali, potrebbero decidere le sorti dei vari porti italiani e quindi di tutte le

persone che ci lavorano. Una strana proposta quella che proviene dal Governo più nazionalista e

conservatore che il nostro paese abbia avuto dal dopoguerra ad oggi. Una contraddizione che però,

a ben guardare, è solo apparente, infatti, questo governo (nel solco tracciato dai governi precedenti)

sembra seguirne le orme riguardo la tutela di interessi privati, vedasi in merito appunto le grandi

privatizzazioni del passato.

La privatizzazione del porti, a nostro avviso, sembra un’idea che il vicepremier Tajani ha partorito

per rimpinguare le casse dello Stato. Il nostro sindacato critica fortemente questa possibile svendita

del demanio marittimo e non solo in ragione della centralità che il sistema portuale riveste nella

nostra economia ma soprattutto perché la proposta lanciata dal Ministro non accenna nemmeno

lontanamente alla tutela e alla salvaguardia dei posti di lavoro. Sappiamo bene, purtroppo, cosa

accade quando aziende o asset strategici del nostro paese finiscono in mano ai privati: pagano

sempre le lavoratrici e i lavoratori e non vorremmo dover constatare in un prossimo futuro che,

anche in questo caso, la “storia si ripete”.

Dalle pagine de “La Stampa” il vicepremier Tajani sostiene che è necessaria una profonda opera di

liberalizzazione dei servizi al grido di “Più privato è, meglio è”. Questa non è assolutamente la nostra

filosofia; basti pensare al caso dell’ex Ilva e alla tragica vicenda del ponte Morandi di Genova. Oggi

più che mai appare necessario un controllo pubblico che tuteli effettivamente cittadine e cittadini,

lavoratrici e lavoratori dalle possibili speculazioni delle imprese e degli interessi privati, dove il

guadagno per forza di cose è l’obiettivo principale.

Questo Governo deve, a nostro avviso, rivedere i tagli sulla spesa pubblica e sui servizi, ciò per

evitare nuove crisi ricadenti sempre sui soliti noti, basti pensare in merito all’attuale flessione

negativa delle nascite in Italia e all’incertezza del futuro.

Non si può “fare cassa” sulla pelle delle lavoratrici e dei lavoratori, smantellando i servizi pubblici e

lo stato sociale, ed è per questo che chiediamo al Ministro di ascoltare tutti gli stakeholder, pesando

bene le scelte e le priorità, in un paese che sicuramente ha bisogno di scelte coraggiose ma allo

stesso tempo lungimiranti e rivolte al bene della collettività. Questa è l’Italia che vogliamo e che

auguriamo a noi e ai nostri figli