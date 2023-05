L’emergenza sanitaria in Calabria si attesta, ormai con sembianze strutturali, come uno

dei fronti più delicati che la Regione è chiamata ad affrontare per il benessere delle sue

Comunità. Criticità complessive, troppe e diffuse, rischiano di compromettere

l’inalienabile diritto alla salute di centinaia di migliaia di cittadini: strutture inadeguate o

del tutto inagibili; strumentazione obsoleta o carente; servizi ridimensionati rispetto agli

standard; mancanza di personale; Livelli Essenziali di Assistenza lontani dalla media

nazionale. Un mosaico di criticità che va incrociando, con evidenza tangibile, le piaghe

dello spopolamento delle aree interne e della desertificazione economica.

In questo quadro preoccupante, appesantito da un debito pregresso ancora non del tutto

quantificato per le Aziende Sanitarie Provinciali, e commissariato a più livelli di gestione

senza soluzione di continuità, grande fiducia è stata accordata al Presidente Roberto

Occhiuto sin dalla sua nomina a Commissario per la Sanità, affinché venga intrapreso

senza indugi un nuovo percorso di risanamento e normalizzazione del sistema sanitario

calabrese nel segno della legalità, della competenza, delle qualità e del rinnovamento.

Quotidianamente, tantissimi operatori sanitari, così come funzionari e collaboratori,

operano con abnegazione e spirito di servizio, rafforzando quei picchi d’eccellenza che la

nostra sanità può vantare nonostante le lacune drammatiche. Tuttavia, l’ambizione

legittima di tutti è di riportare lo straordinario all’ordinario, così che ciò che oggi è sopra

la media diventi quotidianità e sistema. Un orizzonte che oggi, con forza inaspettata, sta

trovando l’impegno dei cittadini al fianco delle iniziative mirate al raggiungimento dello

scopo.

Calabresi che hanno messo da parte la rassegnazione e hanno iniziato a marciare insieme

per riaffermare un diritto che è costituzionalmente garantito. Esperienze anche longeve a

volte, ma che adesso hanno creato sinergie virtuose e proficue ai fini della comune

battaglia.

In questo particolare periodo storico, la nascita di decine di iniziative civiche a difesa del

diritto alla salute sta accompagnando questa nuova consapevolezza circa il ruolo attivo

delle Comunità nei processi decisionali e organizzativi delle Istituzioni.

Comitati spontanei, Movimenti e Associazioni operano ogni giorno per la costruzione di

una sanità più giusta, efficiente e a misura di cittadino. Le sfide che si pongono

all’orizzonte, non ultima la riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, impongono

un’attenzione particolare affinché le scelte che verranno prese non trascurino le esigenze

molteplici di un territorio articolato e complesso.

La “Rete di Comitati” incontratasi ad Oppido Mamertina il 14 maggio 2023 per

rafforzare il fronte di collaborazione tra esperienze civiche a tutela del diritto alla salute

dei calabresi, condivide queste premesse e si propone un dialogo costante e una fattiva

collaborazione nelle iniziative di interesse generale che verranno predisposte per il

futuro. Oltre steccati ideologici o bandiere, nel solo interesse dei cittadini.

La “Rete di Comitati” chiede al Commissario Straordinario alla Sanità Presidente Roberto

Occhiuto che la riorganizzazione complessiva del sistema sanitario tenga conto delle reali

esigenze delle Comunità locali, predisponendo dove necessari punti di gestione

dell’emergenza urgenza vitali per aree montane e disagiate altrimenti tagliate fuori dal

diritto all’assistenza sanitaria. Chiede che gli Ospedali vengano distribuiti equamente sul

territorio regionale, rispettando gli standard previsti dalla legge, ma non trascurando le

eccezioni importanti contemplate per completare l’offerta sanitaria, nelle aree di

montagna quanto in quelle di costa. Chiede che vengano accelerati gli iter per la

realizzazione dei nuovi Ospedali “Hub” e “Spoke” e per la riqualifica di Spoke, Ospedali

di montagna/zona disagiata, Case di Comunità, Ospedali di Comunità, Centri Operativi

anche grazie all’ausilio dei fondi PNRR. Chiede che si proceda all’assunzione di

personale con lo sblocco dei concorsi. Chiede che si lavori per il raggiungimento dei LEA

nel più breve tempo possibile.

Con spirito di collaborazione e condivisione di intenti da parte dei firmatari del presente

documento, si confida nell’azione del Presidente Occhiuto e di tutte le Istituzioni

regionali, nazionali ed europee affinché la Calabria smetta di essere fanalino di coda in

materia sanitaria e intraprenda il giusto percorso di rinascita come terra dei diritti, delle

opportunità e del benessere.

Oppido Mamertina, lì 14 maggio 2023

Il Comitato 19 febbraio a difesa dell’Ospedale Maria Pia di Savoia di Oppido

Mam.

ProSalus Palmi

Comunità competente

Comitato Pro Casa della Salute – Scilla

DifendiAmo l’ospedale di Locri

Comitato per l’apertura della Casa della Salute di Siderno

Associazione Difesa diritti del territorio – Nicotera

Comitato Calabria Sociale – Tropea

Serra al centro – Serra San Bruno

Comitato San Bruno – Serra San Bruno

Comitato pro ospedale del Reventino – Soveria Mannelli

Associazione culturale Mediterranea – Delianuova

Comitato Vibo Valentia

Coordinamento sanità 19 Marzo – Lamezia Terme

Comitato cittadino diritto alla salute di Bocchigliero

Le Lampare – Cariati