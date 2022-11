Il Tribunale di Catanzaro in composizione collegiale, in totale accoglimento delle richieste avanzate dagli Avvocati Francesco Nicoletti e Giusy Acri, del medesimo Studio, e dall’Avv. Rodolfo Alfieri, ha accolto la richiesta di riesame proposto nell’interesse dell’Avv. Rosa Rugiano, indagata nell’operazione denominata Reset, dichiarando la nullità del decreto di sequestro emesso dal Gip presso il Tribunale di Catanzaro e disponendo l’immediata restituzione dei beni all’avente diritto.

L’inchiesta “Reset”, coordinata dai magistrati antimafia di Catanzaro, vede coinvolti oltre 200 soggetti raggiunti dall’ordinanza di custodia cautelare nell’ambito del maxi blitz dello scorso 1 settembre a Cosenza e nell’hinterland. Tra le accuse, a vario titolo: associazione di tipo ‘ndranghetistico, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, usura, estorsioni, riciclaggio, organizzazione illecita di attività di giochi e di scommesse.

Nell’ambito di tale operazione la professionista è accusata, in concorso con altri indagati, di aver svolto il ruolo di “intermediaria” nell’ambito di un contestato episodio di usura ai danni di un soggetto in stato di difficoltà economica e finanziaria.