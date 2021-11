L’operazione “Nuova Narcos Europea” condotta dalla Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria e finalizzata alla repressione delle cosche di ‘ndrangheta operanti sui nostri territori, ha mostrato ancora una volta la loro presenza asfissiante nel tessuto economico e sociale. Insieme al traffico nazionale ed internazionale di droga è risultato il condizionamento di attività produttive come quello della pesca ed il violento assoggettamento degli imprenditori del settore alle consorterie criminali.

Questa operazione – per la quale esprimiamo l’apprezzamento delle Amministrazioni Comunali da noi presiedute, salvo il diritto alla presunzione di innocenza degli indagati – si accompagna alle altre che, Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, coordinate dalle competenti Procure, hanno messo a segno nel tentativo di liberare i nostri territori dalla malapianta criminale.

Oramai solo chi non vuole vedere può negare che le organizzazioni mafiose privano ogni giorno i nostri concittadini della libertà di commercio e di impresa soffocando ogni volontà di progresso economico e sociale, perseguendo soltanto fini di violenza ed illecito arricchimento.

Esprimiamo la gratitudine ed il plauso incondizionati ai Magistrati ed alle Forze dell’Ordine operanti e rivolgiamo alle Istituzioni preposte l’incoraggiamento delle nostre comunità a continuare nella dura e difficile azione di riconquista del territorio alla legalità.

Le Amministrazioni comunali si costituiranno parte civile nell’instaurando processo penale.