Il coordinamento della Piana di Gioia Tauro di LIBERA esprime la propria gratitudine alle forze dell’ordine e alla magistratura per l’operazione “Geolja”, operazione che colpisce soggetti vicini alle più potenti cosche di ndrangheta della Piana di Gioia Tauro ritenute responsabili, a vario titolo ed in concorso tra loro, di associazione a delinquere di stampo mafioso, trasferimento fraudolento di valori e illecita concorrenza con minaccia o violenza con l’aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso.

Dall’indagine emerge purtroppo ancora una volta da una parte la potente forza intimidatrice della ndrangheta nella Piana di Gioia Tauro, che continua imperterrita nel controllo del territorio e delle attività commerciali locali, e dall’altra parte la difficoltà per gli imprenditori a fare impresa.

Dall’operazione emerge persino la difficoltà per gli imprenditori ad aderire alla rete antimafia, costretti finanche a giustificarsi per aver chiesto alla Prefettura di poter accedere ai fondi destinati alle vittime di danneggiamenti.

Per questo motivo Libera fa appello a tutti i cittadini perché non accettino queste logiche intimidatorie e maturino sempre più la convinzione che è importante ribellarsi per costruire comunità libere e senza condizionamenti.

La ribellione di tanti imprenditori di tanti centri della Piana e della vicina Reggio e la conseguente decisione di non pagare il pizzo sono per tutti da stimolo e da incoraggiamento.

Per questo motivo, Libera intende continuare ad offrire il proprio contributo ponendosi a fianco di tutti coloro che vogliono liberarsi dalle catene dello strapotere della ndrangheta, che umilia la dignità delle persone privandoli persino del loro diritto di essere uomini liberi.