Nell’operazione denominata “Game Over” sui flussi di droga nella Piana di Gioia Tauro era stato arrestato, tra gli altri, anche Vinci Girolamo. I legali comunicano alla nostra redazione che il Vinci medesimo è stato scarcerato in data 7/5/24 dal Tribunale del Riesame di Reggio Calabria.

“Più precisamente, in accoglimento dei motivi presentati dagli scriventi avvocati, il Tribunale del Riesame ha riqualificato tutte le condotte provvisoriamente ascritte al Vinci Girolamo in quelle di lieve entità ed ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari presso una cooperativa sociale”.