La creazione del simbolo e la campagna elettorale sui social network Dal contenuto dell’attività tecnica si desumeva che PISANO Francesco non si occupava esclusivamente di reperire voti per IDA’ e SCRIVA, ma svolgeva un ruolo attivo in tutte le vicissitudini della campagna elettorale, ivi compresa la creazione della lista e tutte le incombenze ad essa collegate. 975 Si consideri, ad esempio, che in data 23.04.2016 PISANO Francesco chiamava, prima, Mimmo SCRIVA, e poi, Giuseppe IDA’, per mostrare loro il simbolo che aveva creato per la lista

SCRIVA Domenico: si!

PISANO Francesco: Mimmo!

SCRIVA Domenico: eih Ciccio che è?

PISANO Francesco: dove sei?

SCRIVA Domenico: sono a scuola Ciccio!

PISANO Francesco: ahh…a scuola sei stamattina…ahh…niente…niente…ti volevo fare…

SCRIVA Domenico: ci vediamo

PISANO Francesco: …ti volevo fare vedere…un…un simbolo

SCRIVA Domenico: ah…ho capito!

PISANO Francesco: ascolta…whatsapp ce l’hai?

SCRIVA Domenico: si si mandamelo su whatsapp

PISANO Francesco: eh…te lo mando a te e a Giuseppe…dai!

SCRIVA Domenico: d’accordo…d’accordo…ciao ciao!

PISANO Francesco: ciao ciao Pisano F.sco

Giuseppe: eih…eih

PISANO Francesco: mi ha detto tuo padre che hai la febbre!

IDA’ Giuseppe: si…purtroppo si! eh…eh…adesso questa mattina…

PISANO Francesco: vedi che ti ho inviato la…le…una immagine…l’hai vista?

IDA’ Giuseppe: no! dove l’hai inviata?

PISANO Francesco: qua su whatsapp!

IDA’ Giuseppe: eh…ora la…la guardo

PISANO Francesco: guardala e mi chiami

IDA’ Giuseppe: va bene…va bene

PISANO Francesco: va bene?

IDA’ Giuseppe: ciao

PISANO Francesco: ciao

IDA’ Giuseppe, dopo aver osservato il simbolo ricevuto sull’applicativo whatsapp, richiamava PISANO Francesco per complimentarsi con lui del lavoro fatto. A chiusura della telefonata, i due uomini commentavano un’eventuale candidatura di TRIPODI

Peppe IDA’ Giuseppe: eih…

Ciccio PISANO Francesco: dimmi

IDA’ Giuseppe: molto carino…molto carino

PISANO Francesco: hai visto! ti piace?

IDA’ Giuseppe: molto carino e originale

PISANO Francesco: ovviamente…ovviamente se non ti piace la frase “OLTRE” che poi voglio dire se uno dovrebbe in qualche modo presentare il simbolo si presta a qualunque…oltre le nebbie…oltre al sol…oltre la solita politica…oltre al buio…oltre…

IDA’ Giuseppe: sii…molto originale invece…messo tutto insieme…

PISANO Francesco: hai capito!

IDA’ Giuseppe: …tutti uniti e compagnia fotografica

PISANO Francesco: no secondo…secondo me è molto bello…guarda io te ne avevo fatto uno uguale con la scritta ORIZZONTI…IN VOLO però questo logo secondo me è…è…è…è una frase voglio dire…secondo me si presta a tutte le interpretazioni…

IDA’ Giuseppe: d’accordo

PISANO Francesco: …quindi OLTRE è una cosa bella no? siamo oltre al solito…ecco…questo

IDA’ Giuseppe: esattamente…esattamente

PISANO Francesco: eh?

IDA’ Giuseppe: sono d’accordissimo…stasera se mi riprendo…ora la febbre non c’è l’ho…solo che ho preso una tachipirina ieri sera a mezzanotte

PISANO Francesco: è bellina capito! poi ciò le menti e l’ho fatto pulito pulito…hai visto che è pulito

IDA’ Giuseppe: molto carino…stasera ci vediamo?

PISANO Francesco: c’è quel cerchio…quel cerchio spezzato…c’è quell’arco spezzato di cerchio che significa anche oltre al cerchio…vuol dire no! si rompe…si rompe qualch…un cerchio per…per…voglio dire per fare altro insomma…ecco

IDA’ Giuseppe: a me piace un sacco…ora lo condivido che ho un gruppo su whatsapp di questi ragazzi…che mi danno una mano sulla comunicazione…e poi stasera ci vediamo in sede decidiamo

PISANO Francesco: secondo me questo qua…Peppe quella “n’frascatina” che ho visto io l’altra sera non mi piace!

IDA’ Giuseppe: non ti piace!

PISANO Francesco: le solite cacate…il campanile…il duomo…n’frascatine…colori rossi…colori gialli! questo è essenziale…questo colpisce subito…è bello…ha bei colori di contrasto…

IDA’ Giuseppe: si PISANO Francesco: …e ha una frase solo OLTRE…basta questo secondo me…UNITI PER ROSARNO…FORZA ROSARNO…tutte queste cose qua…

IDA’ Giuseppe: no così troppo scontate…sono troppo scontate

PISANO Francesco: è troppo scontato…troppe fesserie…secondo me questo qua è…se poi vogliamo cambiare la frase…ne mettiamo un’altra…però il simbolo è bello…il simbolo è molto bello

IDA’ Giuseppe: sono d’accordo! ci vediamo in serata?

PISANO Francesco: eh…ok

IDA’ Giuseppe: vorrei uscire ma…mannaia la puttana mi spavento che prendo la febbre un’altra volta se esco

PISANO Francesco: no no ci vediamo in serata Peppe…quale è il problema…ragionaci…tu vedi con questi gruppi…io già l’ho mandato a MIMMO SCRIVA

IDA’ Giuseppe: perfetto…perfetto

PISANO Francesco: il quale MIMMO mi ha già risposto…mi ha detto per me va benissimo ok

IDA’ Giuseppe: perfetto…perfetto

PISANO Francesco: quindi MIMMO…per MIMMO va bene…vedi tu…ovviamente sottoposto anche all’attenzione di GIANNI (ndr Gianni Arruzzolo) no?

IDA’ Giuseppe: si…si…si…però voglio dire la gente se ne fotte la verità e che secondo me è un bel simbolo PISANO Francesco: eh!

IDA’ Giuseppe: è più originale rispetto agli altri

PISANO Francesco: questo…Peppe…diciamo che è più appropriato…più appropriato a quello che vogliamo rappresentare noi

IDA’ Giuseppe: esattamente…esattamente

PISANO Francesco: mi sono spiegato? è più appropriato…io la vedo cosi…poii se tu la vedi in altra maniera o la vediamo in altra maniera possiamo anche cambiare…il simbolo può rimanere quello…volendo possiamo cambiare la frase…però secondo me anche la frase è ciò che noi vogliamo rappresentare…vogliamo presentare altro…potevamo dire “ALTRO” invece che “OLTRE”…no?

IDA’ Giuseppe: però “OLTRE” secondo me è più bello

PISANO Francesco: però “OLTRE…OLTRE” si…può essere interpretato anche come “ALTRI”

IDA’ Giuseppe: esattamente

PISANO Francesco: hai capito? eh…noi potevamo dire…

IDA’ Giuseppe: tu hai qualche novità?

PISANO Francesco: no! io nessuna…dice che stamattina scritto sul giornale c’era…che guiderà la lista ELISABETTA TRIPODI…forse la fanno la lista

IDA’ Giuseppe: si…si…no a questo punto la fanno…l’hanno comunicato alla sezione…

PISANO Francesco: e io mi chiede a chi cazzo candideranno? Peppe!

IDA’ Giuseppe: questa è una bella domanda! secondo me si andrà in grande…si candiderà “PAGNOTTA”… (ndr Fabrizio Michele)

PISANO Francesco: si va be questi qua si…questi qua…ma non arrivano a sedici…dove ce li hanno sedici candidati? non ce li hanno! IDA’ Giuseppe: cinque sei buoni…e gli altri sciancati…secondo me! PISANO Francesco: eh!

IDA’ Giuseppe: cinque sei buoni e gli altri sciancati

PISANO Francesco: e quindi cinque sei buoni e gli altri sciancati…devono essere pure disposti a metterci la faccia eh! sciancati per come sono

IDA’ Giuseppe: sono d’accordo…sono d’accordo

PISANO Francesco: ehh…ehh…quindi!

IDA’ Giuseppe: staremo a vedere…

PISANO Francesco: comunque…comunque…

IDA’ Giuseppe: …ci vediamo più tardi

PISANO Francesco: …vediamo che succede…stiamo a guardare

IDA’ Giuseppe: stiamo a guardare Ciccio…inc…(ndr voce sovrapposte)

PISANO Francesco: e se si presenta comunque ELISABETTA beh! è una cosa buona…

IDA’ Giuseppe: uuaahh!

PISANO Francesco: …una coalizione più…più equilibrata altrimenti è una comparazione…inc…insomma. E’ buono è buono che si presenta…

IDA’ Giuseppe: buono…buono

PISANO Francesco: …una cosa buona se si presenta lei…poi se va a vincere ancore meglio…

IDA’ Giuseppe: …inc… PISANO Francesco: …se vince ancora meglio IDA’ Giuseppe: eh…se vinceee…mi sembra…

PISANO Francesco: ancora meglio per lei se vince (ndr con tono scherzoso) va bene!

IDA’ Giuseppe: Ciao a più tardi

PISANO Francesco: Ciao Peppe…ciao IDA’ Giuseppe: Ciao 978 In data 6.5.2016, il candidato IDA’ Giuseppe chiamava PISANO Francesco per chiedergli una consulenza sulla correttezza grammaticale di una frase pubblicata, a fini elettorali, sul social network Facebook. Il tenore del dialogo tra i due uomini era particolarmente indicativo del ruolo di “consigliere” assunto da PISANO Francesco, nel quale IDA’ dimostrava di avere piena fiducia, esortandolo a controllare, in via preventiva, tutte le future frasi promozionali da utilizzare nella campagna

PISANO Francesco: Sii..? IDA’ Giuseppe: Ciccio… PISANO Francesco: Peppe dimmi… IDA’ Giuseppe: Mi stanno chiamando, e vorrei.. allora.. perchè tutti siano orgogliosi.. perchè vorrei che tutti rosarnesi.. i rosarnesi siano orgogliosi.. Giusto..? PISANO Francesco: Si certo… IDA’ Giuseppe: E’ Italiano..? o fossero orgogliosi..? PISANO Francesco: Ehh..? IDA’ Giuseppe: Perché tutti i rosarnesi fossero orgogliosi, o siano orgogliosi..? PISANO Francesco: Fossero… IDA’ Giuseppe: E ma ormai… PISANO Francesco: Vorrei – fossero… IDA’ Giuseppe: E lo so… e hanno messo siano… siano orgogliosi e tornino ad amare la propria città.. secondo te grammaticalmente è errato..? PISANO Francesco: No.. non è neanche sbagliato, si può dire in un modo e in un altro però… IDA’ Giuseppe: Perché ormai lo hanno messo, è sponsorizzato e non lo possono cambiare.. però che è una “prasca” la faccio togliere me ne fotto… PISANO Francesco: Non non è una “prasca”, va bene lo stesso Peppe… IDA’ Giuseppe: Il primo quesito, chiede infatti quale uso sia corretto tra… va bene dai… Allora gli dico di non toglierla dai.. ciao… PISANO Francesco: no non la tolgono dai… quella foto è bellissima Peppe… IDA’ Giuseppe: Si ok… PISANO Francesco: Quella foto dello spizio là quella… Mi pare che sei alla…. IDA’ Giuseppe: Vorrei che siamo non è una cacata secondo te… PISANO Francesco: Vorrei che siano orgogliosi… è sempre un condizionale… no..? vorrei che.. Che fossero sarebbe stato… IDA’ Giuseppe: Condizionale congiuntivo presente… PISANO Francesco: Ehh::? IDA’ Giuseppe: se è congiuntivo presente… PISANO Francesco: Secondo me sarebbe… Esatto.. Vorrei… IDA’ Giuseppe: però se lo togliamo perdiamo la sponsorizzazione e ci sono già 2000 visualizzazioni… PISANO Francesco: E allora niente.. Lasciamo stare dai… lascialo stare, posso credere che ce lo rivalevano.. non… Vorrei che siano orgogliosi … IDA’ Giuseppe: Vabbò lascia che glielo scrivo dai… PISANO Francesco: vorrei che… IDA’ Giuseppe: Dobbiamo essere più attenti la prossima volta… guardalo la prossima volta pure tu ok..? mi senti..? scusami guarda qua… PISANO Francesco: Il verbo giusto sarebbe… IDA’ Giuseppe: Ciccio… PISANO Francesco: vorrei che fossero orgogliosi…