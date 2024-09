Conferma delle condanne emesse in primo grado al termine della requisitoria, è la richiesta del PM nell’ambito del processo “Crypto” in abbreviato davanti alla Corte d’appello di Reggio Calabria. Nata come prosecuzione della precedente inchiesta “Gerry” risalente al 2017, l’operazione “Crypto”, nel 2021, coordinata dalla Distrettuale antimafia di Reggio Calabria, aveva portato all’arresto di 57 persone, tutti accusati a vario titolo di far parte di una rete di narcotrafficanti transnazionali e capacci, secondo l’accusa, di pianificare ingenti importazioni di cocaina con al centro il porto calabrese di Gioia Tauro.

Le richieste

Giuseppe Cacciola 20 anni

Bruno Pronestì 20 anni

Vincenzo Raso 20 anni

Domenico Certo 20 anni

Nicola Certo 20 anni

Francesco Cambria 20 anni

Roberto Porcaro 20 anni

Francesco Suriano 20 anni

Alessio Martello 12 anni

Alessandro Scalise 10 anni e 8 mesi

William Pati 11 anni e 8 mesi

Giampiero Pati 13 anni e 4 mesi

Pasquale Giovinazzo 3 anni e 4 mesi

Alessandro Marigliano 12 anni

Antonio Paletta 10 anni e 8 mesi

Gennaro Paletta 10 anni e 8 mesi

Giuseppe Trombetta 11 anni e 4 mesi

Giuseppe Battaglia 12 anni e 4 mesi

Salvatore Battaglia 2 anni e 8 mesi

Francesco Barone 10 anni e 8 mesi (assolto in primo grado)

Antonio Gullace 10 anni e 8 mesi

Filippo Angelica 10 anni e 6 mesi (assolto in primo grado)

Massimiliano Guerra 3 anni

Michele Chindamo 10 anni

Matteo Mero 10 anni e 8 mesi

Massimiliano Mirra 2 anni e 8 mesi

Walter Modeo 10 anni e 8 mesi

Santa Pitarà 11 anni e 4 mesi

Giulio Pizzo 10 anni e 8 mesi

Maurizio Pizzo 10 anni e 8 mesi

Alessandro Raso 2 anni e 8 mesi

Giuseppe Pescetto 2 anni e 8 mesi

Manuel Spagnoli 6 anni e 8 mesi

Antonio Stellitano 10 anni e 8 mesi

Lorenzo Stellitano 10 anni

Alessandro Tallarico 11 anni e 4 mesi

Marco Tronuo 2 anni e 8 mesi (assolto in primo grado)

Vincenzo Vercey 4 anni

Alessandro Villani 10 anni

Gianfranco Viola 15 anni e 2 mesi

Fabio Vitale 4 anni e 8 mesi

Franco Vitale 4 anni e 8 mesi

Giuseppe Vitale 4 anni e 8 mesi

Michele Saccotelli 2 anni e 8 mesi

Stefano Montagono 11 anni e 4 mesi

Massimiliano Mazzanti 7 anni

Paolo Cirelli 12 anni

Orazio Coco 10 anni e 8 mesi

Giorgio La Pietra 2 anni e 8 mesi

Carmelo Listro 5 anni

Marco Paladino 10 anni

Maurizio Caruso 2 anni e 8 mesi

Francesco Cavarra 8 anni

Simone Pronestì 6 anni (assolto in primo grado)

Rocco Cacciola chiesti 3 anni (assolto in primo grado)

Francesco Varone 10 anni e 8 mesi

Rosario Zagame assolto in primo grado