“Il condizionamento della mafia, dei poteri occulti deviati, di una mala politica che di questi poteri e di questa ‘Ndrangheta si è ingrassata è evidente, e questi fatti lo confermano, soprattutto nel mondo della sanità”. Lo ha detto il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, intervenendo a “Che giorno è su Radio 1 Rai”. “Questi fatti confermano il condizionamento della mafia e della mala politica nel mondo della sanità. Questa terra non solo è stata saccheggiata della propria sanità per decenni, ma adesso è saccheggiata dai trasportatori, dagli scafisti che vengono a ‘rapire’ i calabresi e li trasportano in altre regioni, sono scafisti di cittadini. Molti ritornano guariti, molti non tornano o tornano giusto per morire in Calabria. Questo ha portato all’enorme voragine nei conti della sanità per la quale ho chiesto un intervento al Governo. Bisogna sanare questo debito”, così il presidente ff Nino Spirlì