Oggi è venuto a mancare Ciccy Cannizzaro, storico imprenditore reggino e importante dirigente

Confesercenti, associazione nella quale ha ricoperto incarichi prestigiosi anche in ambito nazionale

come la vicepresidenza della Fismo, la federazione italiana del settore moda afferente a

Confesercenti.

Ciccy oltre ad essere un valente dirigente, sempre impegnato e competente, era anche un caro

amico. Una persona buona, capace e sempre disponibile con tutti.

Solo pochi mesi fa, una volta andato in pensione, parlavamo del suo nuovo impegno in seno alla

Fipac, la categoria che rappresenta i pensionati. Con il suo solito entusiasmo mi elencava le tante idee

che aveva per rivitalizzarne l’attività e renderla più efficiente e rappresentativa. Poi la notizia che ha

cambiato tutto e la conseguente dura battaglia contro una brutta malattia affrontata con coraggio e

grande dignità. Nell’ultima telefonata, quando era in ospedale, l’ho sentito con la sua solita verve,

ottimista e positivo come è sempre stato nella vita.

Purtroppo la sua determinazione non è bastata a vincere quest’ultimo scontro, quello decisivo.

Vadano alla famiglia e ai suoi cari le mie più sentite condoglianze e quelle di tutta la Confesercenti

provinciale e regionale.

Claudio Aloisio

Presidente Confesercenti Reggio Calabria

