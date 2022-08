Occhiuto: solidarietà a famiglia Ionà, criminalità va combattuta e isolata

“Solidarietà alla famiglia Ionà, vittima di una gravissima intimidazione.

Un ordigno è stato fatto esplodere davanti ad una loro concessionaria di automobili a Rende.

Bene che il titolare abbia subito denunciato.

La criminalità va combattuta e isolata con coraggio e determinazione”.

DANNEGGIAMENTO CONCESSIONARIA IONÀ, FURGIUELE: ATTO VIGLIACCO .

Colpire un imprenditore sano è da vigliacchi.

Esprimo solidarietà e vicinanza umana ad Emanuele Ionà che ha subito un attacco alla sua attività commerciale di Rende.

Un gesto che preoccupa poiché, al di là dei danni prodotti dalla esplosione avvenuta davanti alla concessionaria auto, esso assume una valenza simbolica inquietante, anche in prospettiva futura.

Appare come un messaggio di stampo mafioso a danno di una famiglia che si è sempre distinta per lungimiranza e spirito di innovazione.

Ma la Calabria non si piegherà alla tracotanza criminale di chi vuole ostacolarne lo sviluppo attraverso l’iniziativa imprenditoriale.

Questo vile atto renderà ancora più forte il gruppo Ionà .

Ad Emanuele e alla sua famiglia l’invito a non farsi scoraggiare.

Non sei solo, non siete soli, la Calabria sana è con voi.