“Che bella la prefazione di Marina Berlusconi al nuovo libro di Paolo Del Debbio.

Un ricordo intimo e commosso del nostro leader, la testimonianza di una figlia orgogliosa e di una donna che ha avuto la fortuna di crescere accanto a un padre e a un uomo straordinario.

Marina, che dobbiamo tutti ringraziare per questo atto di generosità, ha deciso di rendere pubbliche le ultime pagine scritte dal presidente Berlusconi il 10 giugno 2023, due giorni prima della sua morte.

In quei drammatici momenti il nostro leader ha avuto la determinazione e la forza di mettere nero su bianco i suoi pensieri, i valori di una vita, l’amore per Forza Italia e per la libertà.

Un testamento politico autentico, un regalo speciale.

Silvio Berlusconi è stato il migliore dei maestri, adesso tocca a ciascuno di noi lavorare quotidianamente, ispirandoci ai suoi insegnamenti, per portare avanti le sue idee.

Grazie Marina, grazie presidente”.