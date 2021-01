I Comuni del territorio metropolitano di Reggio Calabria hanno urgente necessità di confrontarsi con una Città Metropolitana pienamente operativa e rispondente in tutto e per tutto alle istanze di sindaci e amministratori.

Per questo intendiamo porre con urgenza e con forza la necessità di svolgere nei tempi previsti, le consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Metropolitano, appuntamento previsto tra pochi giorni e che chiediamo non venga rinviato.

La vita quotidiana dei cittadini del territorio metropolitano, le esigenze dei territori, anche rappresentate dai Comuni del territorio metropolitano, impongono al contrario una forte accelerazione nell’azione di governo di un Ente di programmazione, come è appunto la Città Metropolitana, necessaria a pianificare lo sviluppo territoriale, in tanti settori strategici, in questa difficile fase di transizione che ci porterà, speriamo al più presto, definitivamente fuori dagli effetti della crisi pandemica.

Alle deficienze sanitarie evidenziate dal nostro territorio si sono infatti affiancate una lunga serie di effetti in termini sociali ed occupazionali che necessitano una risposta immediata.

Il nostro territorio non può concedersi di essere governato da un Consiglio Metropolitano monco, incapace di rappresentare al meglio la necessità di confrontarsi con le sfide che l’uscita dalla fase pandemica impone.

Proprio per questo, interpretando anche il sentimento diffuso dei cittadini metropolitani, crediamo sia opportuno sottolineare l’urgenza di svolgere le elezioni metropolitane, al fine di costituire entro pochi giorni il nuovo Consiglio, che possa costituire un valido interlocutore per il nostro territorio e cominciare ad operare nella piena legittimità rispondendo in maniera pronta ed efficace alle esigenze dei Comuni e dell’intera comunità metropolitana.

L’Amministrazione Comunale Gioiese

Sindaco – Assessori – Consiglieri di Maggioranza