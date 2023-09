Nuovi dirigenti assunti al Comune di Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Sette dirigenti tecnici a tempo pieno e indeterminato e altre 14 figure dirigenziali, ex articolo 110 comma 1 e 2 D.Lgs. 267/2000, hanno sottoscritto il contratto con il Comune di Palermo.

“Dopo il lungo e difficile percorso che ha visto impegnata la nuova amministrazione comunale per rimettere a posto i conti dell’Ente, adesso vengono assunti nuovi dirigenti che andranno a ricoprire incarichi cruciali per la vita del Comune e per il rendimento, in termini di servizi ai cittadini, della macchina burocratica. L’augurio è che con queste nuove e motivate forze all’interno del personale del Comune si possano creare nuovi percorsi di efficienza del Comune”, affermano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore al Personale, Dario Falzone.

Il concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato degli 11 dirigenti tecnici è stato indetto nel 2017 ed ha avuto termine con la pubblicazione della graduatoria di merito e la nomina dei vincitori. In data odierna, Alessandro Carollo, Francesco Trapani, Francesco La Monica, Adriano Di Francisca, Giuseppina Liuzzo, Marco Ciralli e Giuseppe Giuliano hanno sottoscritto il contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con decorrenza 30 settembre 2023. Maurizio Argento e Marcello Dimartino hanno formalmente rinunciato alla sottoscrizione del contratto di lavoro. Mentre Daniele Enea e Marisa Santa Bellomo hanno comunicato di non essere nelle condizioni di legge, in data odierna, per sottoscrivere il contratto di lavoro, rappresentando la propria disponibilità per una futura convocazione. I Dirigenti Tecnici verranno assegnati presso gli Uffici di competenza.

Nell’ambito delle Selezioni pubbliche indette per l’individuazione di 14 figure Dirigenziali, il sindaco Roberto Lagalla, tra la rosa dei nominativi proposti dalle Commissioni esaminatrici e tenuto anche conto del carattere fiduciario dell’incarico, ha “motivatamente individuato” i seguenti dirigenti: Sandro Salvatore Follari, che ha avuto assegnato l’Ufficio di Gabinetto del Sindaco; Claudio Cimò, ha avuto assegnato l’Ufficio programmazione, monitoraggio, supporto al controllo e rendicontazione PNRR; Fabrizio La Malfa, l’Ufficio Tarsu/Tares/Tari; Maria Francesca Martinez Tagliavia, l’Ufficio Musei e Spazi Espositivi; Caterina Guercio, l’Ufficio Sport, Turismo e Gestione Impianti Sportivi; Maria Sparacino, l’Ufficio per la scuola dell’obbligo e contrasto alla dispersione Scolastica; Sebastiano Cucuzza, l’Ufficio Condono, Sanatorie Edilizie e Abusivismo; Roberto Cairone, l’Ufficio Illuminazione Pubblica e Impianti Tecnologici; Tonino Martelli, ha avuto assegnato il Servizio del Centro Storico per la Progettazione, Lavori e Riqualificazione di Beni Immobili di Interesse Storico Monumentale; Angelo Colucciello, Comandante Corpo di Polizia Municipale, l’area della Polizia Municipale; Mario Lo Iacono, l’Ufficio di Pianificazione e Monitoraggio delle Attività Sociali; Marilena Sireci, ha avuto assegnata l’Area delle Entrate e dei Tributi comunali; Massimo Rizzuto, la Direzione Generale e Programmazione Strategica; Nicola Fabio Corsini, l’Ufficio del Cerimoniale e Relazioni Internazionali.

In data odierna, hanno sottoscritto il relativo contratto di lavoro a tempo pieno e determinato per la durata di tre anni, rinnovabili sono alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco, tutti i Dirigenti, ad eccezione del Comandante del Corpo di Polizia Municipale, ancora in attesa di firmare il contratto.

– foto ufficio stampa Comune di Palermo –

(ITALPRESS).