La primavera della reggina 1914 continua a mietere contagi da covid-19. Nuovi tre casi negli ultimi giorni. La scoperta avviene dopo la convocazione di un ragazzo palermitano con la prima squadra allenata da mister Baroni. Il giovane giocatore siciliano risultando positivo al covid viene messo in quarantena obbligatoria dall’asp di Reggio Calabria. A questo punto si è proceduto a tracciare chi ha avuto contatti frequenti con il ragazzo. Infatti altri 2 ragazzi della primavera sono risultati positivi al coronavirus e sono stati messi in quarantena obbligatoria. Dunque a Reggio Calabria un anno nero per la positività al covid, coinvolgendo tutti i ragazzi del settore giovanile compresi amministrativi e allenatori