Il Consiglio dell’Ordine dei medici della provincia di Reggio Calabria esprime grande soddisfazione per la nomina del suo Presidente, dottore Pasquale Veneziano, a componente del Comitato centrale della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO) per il prossimo quadriennio. Per il presidente Veneziano si tratta della seconda esperienza all’interno del Comitato centrale, essendo stato eletto quindici anni addietro nello stesso organo di governo che presiede a tutti i centosei Ordini provinciali. Un risultato di grande prestigio per il presidente Veneziano, rafforzato dal fatto che lo stesso è risultato sesto tra i quindici consiglieri eletti e dopo una consultazione che ha coinvolto tutti i presidenti degli Ordini dei medici italiani, nel corso delle votazioni svoltesi tra il ventiquattro ed il ventisei gennaio di quest’anno.

Il presidente Pasquale Veneziano, nel ringraziare il Consiglio dell’Ordine “grazie alla cui attività è stato possibile raggiungere questo traguardo”, esprime parole di gratitudine nei riguardi di tutti coloro che l’hanno votato ed in particolare ai quattro presidenti degli Ordini dei medici calabresi che hanno sostenuto la sua candidatura. Un ringraziamento va inoltre al presidente nazionale Filippo Anelli ed al segretario Roberto Monaco, riconfermati, per avergli accordato la loro fiducia. “Mi impegnerò al massimo – ha affermato il presidente Pasquale Veneziano – come finora ho fatto, per contribuire a risolvere i tanti problemi che in questo momento affliggono la nostra sanità”.