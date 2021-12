“Comincia oggi una nuova avventura che mi ricopre di oneri e di onori. Sono stato scelto dal Presidente Provinciale di Gioventù Nazionale Giovanni Puro e dall’Esecutivo Provinciale all’unanimità come Presidente F.F. del circolo di Gioventù Nazionale di Gioia Tauro. A me l’arduo compito di traghettare, organizzare e preparare il Movimento alla fase congressuale che si svolgerà nei prossimi mesi e che decreterà la nascita del nuovo Direttivo al completo.

Da parte mia garantirò una reggenza nel nome dell’inclusività, della cooperazione e della condivisione, tratti fondamentali della nostra comunità militante. Metterò a disposizione una Sede dove, nei limiti imposti dalle regole di contenimento del Covid-19, ospiteremo chiunque voglia contribuire alla causa, cercando di stimolare ulteriormente le giovani generazioni nell’avvicinarsi alla Cosa Pubblica.

Importante e fondamentale sarà anche la collaborazione col Partito Fratelli d’Italia a tutti i livelli, per creare quel mix imprescindibile di entusiasmo ed esperienza utile alla formazione della coscienza civica e politica di tutti coloro che si riconoscono nei valori di Patria, Famiglia ed Interesse Nazionale.

Condividere una casa non è mai semplice, la dialettica interna ai Partiti ed ai Movimenti è il sale che rende tutto più stimolante e produttivo purché all’interno di un perimetro di rispetto reciproco. Di queste basi mi farò promotore e garante durante il mio operato.

Grazie a tutti, viva Gioventù Nazionale, viva l’Italia.