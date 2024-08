Nino Frassica e Los Plaggers cantano con Palmi( Rc)

Di Fameli Foti Rosa





Nino Frassica approda in Calabria, a Palmi(Rc), ieri sera 20 agosto 2024 alle ore 22:00 da inizio allo spettacolo dopo selfie e interviste. In tenuta total black, ironico, stravagante, sopra le righe, Frassica assieme a Los Plaggers band da qualche anno porta avanti questo spettacolo pirotecnico di intratteni0mento inusuale e strampalato. Grazie ad una formula collaudata è riuscito a far cantare tutto il paese di Palmi, viaggiando tra le note delle più belle canzoni anni ‘60/’70/’80. Nino accompagnato dai Los Plaggers, band formata da sei musicisti eccellenti; il nome è una fusione tra Platters e plagio, alla base del loro repertorio. Lo show è un coinvolgente viaggio musicale misto a cabaret. Un repertorio infinito, oltre cento brani rivisitati, hit e canzoni famose vengono rielaborate dallo stesso Frassica, tagliate e incollate tipo puzzle: “Cacao Meravigliao”, “Grazie dei Fiori bis” , “Viva la mamma col pomodoro” ossia “Viva la pappa col pomodoro” di Rita Pavone, “Mamma mia dammi cento lire” , “Mare Mare” diventa “una rotonda sul mare” , “Acqua azzurra acqua chiara” di Battisti Mogol e tante altre. Un omaggio a Toto Cutugno “ Voglio andare a vivere in campagna” si trasforma in “Voglio andare a vivere con i Cugini di Campagna”, poi “Siamo donne”, “ Malafemmena” dedicata al batterista che festeggiava sul palco il suo compleanno. La sigla di “Don Matteo”, della nota serie TV trasmessa dalla RAI, apre lo spettacolo. Frassica in Don Matteo interpreta da anni il maresciallo Cecchini, affiancato da famosi attori come Terence Hill, Flavio Insinna, Nathalie Guetta, Raul Bova, Maurizio Lastrico e altri. Nino Frassica è un comico cabarettista, portato al successo grazie a Renzo Arbore. Il musicista pugliese, nel 1982, lo chiama in radio e sempre con Arbore partecipa nel 1985 al varietà “ Quelli della Notte” nella parte di frate Antonino da Scasazza; organizzatore di un improbabile concorso a premi. Nel 1987 partecipa a “Indietro Tutta!” dove mette in scena una parodia del tipico conduttore televisivo. Anche a Palmi ha dato una perla al pubblico fingendo di regalare un viaggio, Nino Frassica: 《 chi indovina quante canzoni ci sono all’interno della mia prossima esecuzione vincerà un premio! Non sarà facile ma ci saranno in palio cinquecentomila euro o un videoregistratore!?!!》.Nino esilarante sino alla fine, con al centro dell’attenzione il suo pubblico che partecipa attivamente, e si diverte con le invenzioni musicali di Frassica, grazie ai medley dedicati alla musica italiana degli anni ’60. Comicità surreale quasi futurista, con l’attenzione di tutto il pubblico palmese. Los Plaggers Band di Nino Frassica composta da:

Nino Frassica (Voce), Ivano Girolamo(Piano e Voce),Natale Pagano (tastiere),Umberto Bonasera(Chitarra e Voce), Fabrizio Torrisi(Sax tenore, flauto traverso e Sax Contralto),Angelo Musumeci(Basso),Giuseppe Pullia(Batteria). Frassica mescolando comicità e cabaret è riuscito a stravolgere la serata facendo cantare tutti, avvalendosi dei Los Plaggers band grandi protagonisti che hanno invaso ogni angolo della città, riempendo la festa nella festa. Con loro anche i neo eletti protagonisti della festa della Varia di Palmi, che dal 2013 è stata dichiarata patrimonio Unesco. La Varia meccanica portata per la prima volta a Palmi e inventata da Giuseppe Militano, rappresenta un carro votivo con l’assunzione della Madonna in cielo, in onore di Maria Santissima della Sacra Lettera. Quest’anno saranno i cugini Sara Surace( animella) e Antonio Gangemi ( padreterno) i protagonisti della Varia 2024. A fine spettacolo sul palco per la foto ricordo con Nino Frassica i Los Plaggers, il noto conduttore TV Domenico Milani, il sindaco della città Giuseppe Ranuccio, e tutto il calore del pubblico, tutta Palmi.