Niente aerei da Roma a Palermo, Schifani dovrà rientrare in nave da Napoli

PALERMO (ITALPRESS) – “Mercoledì prossimo dovrò rientrare in serata a Palermo da Roma ma non ci sono più posti, vista la esiguità dei voli messi a disposizione da Ita. Rientrerò da Napoli con la nave. E come me sono tanti i siciliani che si troveranno in questa situazione. Tutto ciò è normale in un paese normale?”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, che ha già minacciato di denunciare all’Antitrust il “cartello” tra Ita e Ryanair sulla rotta Palermo-Roma in quanto unici vettori ad operare su quel percorso.

