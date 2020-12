La farsa della presenza di Carlo Tansi al tavolo del centro sinistra accelera la posizione dei partiti e movimenti per stringere sulla candidatura a presidente della regione per Nicola Irto.

Tansi è stato chiaro, “ “sono solo una spina nel fianco della casta, per distruggerla”, continua il leader di Tesoro Calabria : “ “nessun accordo con il Pd o il put (partito unico della torta)! Più chiaro di cosi….

Un errore per il Pd ed i suoi alleati invitare Tansi alle riunioni online. Non si comprendono le ragioni di tale decisione.

A questo punto la candidatura di Irto, diventa una esigenza vitale per il centrosinistra. L’ex presidente del consiglio regionale della Calabria è l’unico in grado di competere con il centro destra. Infatti nei sondaggi il giovane politico reggino, vola. Su Irto pesa un pregiudizio su una presunta indagine giudiziaria. Non si capisce di che cosa viene accusato. In ogni caso si tratta di un metodo barbaro per far fuori politici, senza un fondamento. D’altronde la politica da tangentopoli in poi si è talmente imbarbarita che ogni commento diventa superfluo.