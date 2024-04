“Il Ponte sullo Stretto è ufficialmente inserito nella rete T-Ten. Riconosciuto il suo valore di infrastruttura strategica” – con queste parole l’eurodeputato di Fratelli d’Italia – Ecr Denis Nesci esprime soddisfazione per il voto di oggi al Parlamento europeo.

“A stragrande maggioranza in Plenaria, abbiamo votato a favore dell’aggiornamento delle linee guida per lo sviluppo della Rete transeuropea dei trasporti (Ten-T), che collega oltre 420 grandi città europee, e tra queste c’è il diretto riferimento allo Stretto di Messina, per aggiungere al cosiddetto corridoio ‘Scandinavo-Mediterraneo’ un “collegamento fisso o un ponte” per collegare Villa San Giovanni a Messina, che potrebbe dunque accedere ai finanziamenti europei. Una prospettiva di sviluppo che si consolida anche grazie a quella visione europea, auspicata all’evento di settembre scorso in Calabria con i Conservatori europei, e che finalmente adesso considera il rilancio del Sud indispensabile per la crescita economica dell’intera Europa”.