“Il Presidente della regione Campania Vincenzo De Luca continua a perseverare con le offese verso il Presidente Meloni e il suo governo” – lo dichiara l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Denis Nesci, che aggiunge: “Il suo delirio di onnipotenza, rappresenta un’ offesa per la democrazia, per le regole civili e per ogni codice di buon senso”.

“Il suo atteggiamento intimidatorio anche verso pubblici ufficiali – continua – restituisce la fotografica di una decadenza politica, istituzionale e soprattutto umana, per la quale ci aspettiamo una presa di posizione netta del Segretario del Partito Democratico Elly Schlein”.

“Esprimo solidarietà a Giorgia Meloni, al Ministro Raffaele Fitto e alle forze dell’ordine, per gli attacchi scomposti ricevuti, consapevole del fatto, che, tutti i presidenti di regione, senza distinzione di colore politico, stanno apprezzando il lavoro svolto con i programmi del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione”.

