La nuova viabilità è servita! Nonostante le numerose polemiche da parte degli abitanti e degli esercizi commerciali della zona di Jatrinoli, l’ordinanza è servita dal sindaco Roy Biasi in un piatto d’argento, ma solo in “via sperimentale”. Diciamo che si tratta di una nuova “variante” dell’Amministrazione Biasi.

Certo è che l’opposizione in merito alla questione se non in qualche azione da social, non si è fatta sentire e che, molto probabilmente, si scatenerà nei “preliminari” del prossimo Consiglio Comunale convocato subito dopo Pasqua, ovvero il 19 aprile p.v. e una volta chiusi i riflettori, tutto va bene madama la marchesa (come al solito). Ognuno ritornerà alla vita normale, chi dirà magari, “ho altro da fare”, chi “devo lavorare” e chi ancora con altre solite scuse che durano ormai da anni. Noi una soluzione l’avevamo consigliata nelle diverse amministrazioni comunali che si sono succedute negli anni: se non avete tempo… a voi il compito di terminare la frase!

La politica non si fa soltanto all’interno del “luogo istituzionale preposto”, così come la moda del momento ci impone, ma anche e soprattutto in mezzo alla gente, gli stessi che si recano nelle urne durante le consultazioni elettorali. Già, che stupidi, le restrizioni Covid hanno impedito tale attività. Ce ne scusiamo con gli interessati e speriamo in tempi migliori. Anche se noi, a dire il vero, stiamo assistendo a una sorta di rilassamento sociale da parte della gente per quanto concerne gli interessi amministrativi. Sarà una nostra impressione? E poi, lungi da noi a fare un “J’accuse” all’opposizione, anzi, cerchiamo soprattutto di stimolare gli istinti politici e di “consigliare” soprattutto ad essere più presenti e anche più “controllori”, anche per dare una giusta informazione ai cittadini e forse, diciamo forse, un alito di fiato sul collo alla maggioranza di turno, ma solo un alito come quello che di solito si fa quando si devono pulire le lenti degli occhiali.

Parliamoci chiaro e senza ipocrisia, un Consiglio Comunale è un luogo istituzionale fondamentale, nessuno lo mette in dubbio, però sappiamo pure, e la storia degli ultimi 25 anni ci insegna che non è che abbiano un grande seguito della gente se non quando ci sono dei punti in cui la curiosità combacia con il pettegolezzo politico per qualche presunto evento il quale si dovrebbe assistere a qualche sceneggiata politica.

Nell’Ordinanza sindacale n. 18 del 6 aprile 2022 con oggetto, “Ordinanza per la nuova disciplina della circolazione stradale in via sperimentale nel Rione Jatrinoli”. E si legge di “dare esecuzione alla I^ fase di modifica della circolazione stradale nelle strade sopra considerate, istituendo. A partire dal giorno 11 aprile 2022, il senso unico di marcia ed il divieto di sosta nel tratto della via Generale Luigi Ganini, dall’intersezione della stessa con via Principessa di Piemonte fino all’intersezione con via Toscanini, con direzione di marcia verso il viale Prof. Vincenzo Ricci (già via 1^ Circonvallazione), nonché, il divieto di sosta sulla via Forlanini e precisamente nel tratto che dalla intersezione con via P. Di Piemonte porta fino all’intersezione con piazza Santa Lucia”.

In questi giorni molte polemiche sono state sollevate e ancora ce ne saranno, poi chissà può anche darsi che la soluzione paventata, “in via sperimentale” si riveli un’ottima scelta, non lo sappiamo. Ma certo è che bisogna sempre essere pronti a qualsiasi cambiamento secondo gli indirizzi dell’amministrazione di turno. Ma a noi sfugge un particolare, come mai questa scelta? Per curiosità e senza nulla a pretendere eh…

Viabilità Rione Jatrinoli